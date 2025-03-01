Eskişehir’de Ramazan ayına girilmesiyle birlikte camii önlerinde artışa geçen dilenciler vatandaşlara rahatsızlık veriyor.

11 Ekim 2023’te Eskişehir Valiliği tarafından alınan karar ile kentte dilencilik yapılması yasaklanmıştı. Valilik personelinin konuyla ilgili çalışmaları sürerken, dilenciler yasak dinlemedi. Yalaman Camii’nin önünde toplanan bir grup dilenci, para toplamak için namazdan çıkan cemaat üyelerini bekledi. Yanlarında çocuk da bulunan dilenciler, bağış toplayan camii personelinin yanında durarak vatandaşlara rahatsızlık verdi. Gösterilen tepkilere aldırış etmeyen dilencileri camii cemaatinden bir vatandaş kovaladı. O anlar kameralara yansıdı.