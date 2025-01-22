Manisa’da “Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında bir araya gelen kent konseyi üyeleri kanseri yüzde 90 oranında engelleyen HPV aşısının ulusal aşı takvimine alınması çağrısında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi ile Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi üyeleri “Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını yapan Manisa Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Op. Dr. Erdem Nalbant, kanseri yüzde 90 oranında önleyen HPV aşısının ulusal aşı takvimine alınması çağrısında bulunarak “Bu kanser türünün en önemli nedeni, insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonudur. Ancak sevindirici olan, bu kanserin önlenebilir olmasıdır. HPV aşısı, dünya çapında bilimsel çalışmalarda etkinliği kanıtlanmış, güvenli ve güçlü bir koruma sağlayan bir aşıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), rahim ağzı kanserini önlemek için HPV aşısının uygulanmasını şiddetle önermektedir. Birçok ülke, HPV aşısını ulusal aşı takvimine dahil etmiş ve bu sayede rahim ağzı kanseri vakalarında önemli düşüşler kaydedilmiştir. Ancak, ülkemizde bu aşının Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz aşılama programına alınmamış olması, kadın sağlığı açısından büyük bir eksiklik oluşturmaktadır. HPV enfeksiyonları, yalnızca cinsel yolla değil, temas yoluyla da bulaşabilmektedir ve toplumun büyük bir kısmını etkileyebilir. Bu nedenle aşılama, hem kadınlar hem de erkekler için hayati önem taşımaktadır. Özellikle ergenlik dönemindeki çocukların aşılanması, enfeksiyonun yayılmasını önlemek ve toplum bağışıklığını artırmak için kritik bir adımdır” dedi.

HPV aşısının ulusal aşı takvimine alınmasının hastalığın getirdiği ekonomik yükü de azaltacağına dikkat çeken Op. Dr. Nalbant, “Ocak ayı, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olarak toplumda bu konuya dikkat çekmek için önemli bir fırsattır. Sağlık Bakanlığı’nın HPV aşısını ulusal aşı takvimine alması, hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından büyük bir adım olacaktır. Bu adım, kadınların sağlık hakkına erişimini kolaylaştıracak, hastalığın getirdiği ekonomik yükü azaltacak ve gelecekteki nesiller için daha sağlıklı bir toplumun temelini atacaktır. Tüm dünya rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik ciddi politikalar geliştirirken, ülkemizin de bu küresel çabalara ayak uydurması gerekmektedir. HPV aşısının ücretsiz ve yaygın bir şekilde sunulması, erken teşhis ve düzenli tarama programlarıyla desteklenmelidir. Unutulmamalıdır ki, rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalıktır ve bu konuda atılacak her adım, binlerce hayatın kurtarılmasını sağlayacaktır. Sağlıklı bir gelecek için HPV aşısını ücretsiz hale getirmek ve tüm toplumun erişimine sunmak, ulusal sağlık politikalarının öncelikleri arasında yer almalıdır” ifadelerini kullandı.