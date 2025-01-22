Adıyaman’da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 02ADH 582 plakalı otomobil, Adıyaman merkeze bağlı Dardağan Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.D. ile otomobilde bulunan A.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.