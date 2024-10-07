Son bir yıl içerisinde PTT Kargo ile anlaşması olmayan şirketler, yeni sözleşme ile kargo ve kurye gönderilerinde indirim fırsatından yararlanabilecek.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 184 yıldır geniş hizmet ağı ile hizmetlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.

Posta kargodan lojistiğe, e-ticaretten bankacılığa kadar birçok alanda gerçekleştirdiği hizmetler ile PTT AŞ, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre indirim kampanyaları gerçekleştiriyor.

PTT KARGO’DA YENİ KURUMSAL MÜŞTERİLERE ÖZEL KAMPANYA

PTT AŞ, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek hizmet kalitesini sürekli iyileştiriyor. Bu sayede sektörde fark yaratmayı, müşteri memnuniyetini ve marka bilinirliğini artırmayı amaçlıyor.

PTT AŞ, son bir yıl içerisinde herhangi bir PTT Kargo sözleşmesi bulunmayan kurumsal müşterilere özel yeni sözleşme dahilinde 'Hoş Geldin Kampanyası' kapsamında kargo ve kurye gönderimlerine güncel tarifeler üzerinden indirim uygulamaya başladı.

Kampanya kapsamında kurumsal müşteriler, 30 kg/desi' ye kadar olan kargo ve kurye gönderileri için indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor..