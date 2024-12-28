Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulunda öğrenciler, protez ve ortez programında ilk kez uygulamalı ders aldı.

Öğrencilerin deneyim kazanmasını sağlayan çalışmalar Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Diz altı ampütasyonu olan bir hasta için başlatılan çalışmalarda öğrenciler; ölçü alma, protez söküm ve protezin yapım aşamaları hakkında bilgi sahibi oldu. Protez malzemenin insan bacağına takılmasını izleyen öğrenciler pratikte anlatılan dersin uygulamasını da ilk kez izledi. Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde açılan Ortopedik ve Ortez Programının kuruculuğu yanı sıra Kırşehir Koruma Platformu Başkanı da olan Düger, Türkiye’nin en iyi protez teknikerlerini yetiştirme gayretinde olduğunu söyledi. Düger açıklamasında, "Bir laboratuvar kurduk. Bu laboratuvarda; uygulamalı dersler vermeye başladık. Derslerimizde; uzvunu kaybeden kişilere nasıl protez yapılacağı ve bu kişilerin nasıl yürütüleceğini öğretmeye başladık. Pratikte öğrencilerin öğrenmesi ve yapılması gereken aşamaları bilmesi bizler için de büyük öneme sahip" dedi.

Ahi Evran Üniversitesinde oluşturulan laboratuvarla birlikte donanımlı öğrencilerin yetişmesi hedefleniyor.