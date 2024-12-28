Konya’da 9. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyum, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lübnan Trablus Üniversitesi, Pakistan Abdul Wali Khan Üniversitesi, Kudüs Çalışma Grubu, İlim ve Hikmet Araştırma Merkezi (İLHAM) işbirliği ile düzenlendi. “İslam fikir ve aksiyon tarihinin dünü bugünü Gazze’den yükselen ses” temasıyla düzenlenen sempozyumun açılış oturumu Taş Bina Kültür Sanat’ta gerçekleştirildi. Açılış oturumuna Gazze’den, yurt içi ve yurt dışından davetliler katıldı. Programın açılış konuşmalarında konuşmacılar, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekür ederek, hayırlara vesile olmasını diledi.

Sempozyumun açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın geçmişten itibaren kültür ve medeniyetimizin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, “Bugün gelinen noktada tekrar sadece Türkiye’nin değil tüm İslam coğrafyasının tüm dünyanın ilimden kültürüne, fikir hayatını önemli katkılarda bulunacak bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz” dedi. Başkan Altay, dünyada büyük bir değişim olacağını, yeni oluşan düzene fikri hazırlığın da yapılması gerektiğini ifade ederek, “Suriye’de yaşananlar umudumuzu tekrar yeşertti. İnşallah Gazze’de yaşanacaklar da bu yeni düzenin işaret fişeği olacaktır, buna inanıyorum ama savunma sanayisinde yaptığımız kadar fikir dünyamızda da bu yeni dünyaya hazırlık yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sempozyumun açılış oturumuna, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili ve TİMAV Yönetim Kurulu Üyesi Selman Özboyacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Zahid Çifçi, TİMAV Genel Başkanı Sami Bayrakcı, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Gazze İslam Üniversitesi Eski Rektörü Dr. Kamalain Shaath, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Fadi Zatahi, Filistinli Akademisyen Dr. Üsame Cum’a El Aşkar, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Ömer, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nour Alhila ve davetliler katıldı.