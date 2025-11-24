Karatay Belediyespor Yıldız Erkek Güreş Takımı, 2025-2026 Grekoromen Güreş Yıldızlar Ligi'nde sergilediği performansla ligi Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Karatay Belediyespor, grup maçlarında sergilediği performansla rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Kayseri Şekerspor ile karşılaşan Karatay Belediyespor, sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Kılca: 'Bu ikincilik, gençlerimiz için yeni hedeflerin başlangıcıdır'

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye ikinciliğinin hem Karatay hem de Konya için büyük bir önem taşıdığını belirterek sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini tebrik etti. Başkan Kılca, 'Yıldızlar Ligi'nde elde edilen Türkiye ikinciliği, ilçemizin spora bakışının sahadaki karşılığıdır. Sporcularımızın her karşılaşmada gösterdiği özgüven, disiplin ve kararlılık hepimizi gururlandırdı. Gençlerimizin aldığı her puan, emek, sabır ve inancın bir ürünüdür. Ben bu süreçte onları yetiştiren antrenörlerimizi ve teknik kadromuzu tebrik ediyorum' dedi.

Kurumlar arası iş birliğinin önemine de değinen Başkan Kılca, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, 'Karatay'ın spor alanındaki gelişiminde Konya'daki kurumlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliği büyük rol oynuyor. Desteklerini esirgemeyen Konya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Birdal Öztürk'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Gençlerimizin yanında duran her kurum, bu başarının bir parçasıdır' ifadelerini kullandı. Başkan Kılca sözlerini şöyle tamamladı: 'Bu sonuç, sadece bugünün değil, geleceğin de habercisidir. Gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz ve onların yolunu açmaya devam edeceğiz. Türkiye ikinciliği, gençlerimiz için bir sonuç değil; daha büyük hedeflere açılan bir başlangıçtır.'