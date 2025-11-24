Kartal'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilk tören Kartal Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeli önünde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelek sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Kartal Meydanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde kutlama programı gerçekleştirildi. Programa Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı'nın yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ilçe protokolü katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerinin tiyatro gösterisi ve koro performansı büyük ilgi çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunduğu törende öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutlayan Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı. meslekte emek vermiş öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de öğretmenlerin bu özel gününü kutlayarak, Kartallı öğrencilerin hazırlamış olduğu gösterileri izledi. Başkan Yüksel, ardından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin de bayrağa el basarak yemin ettiği programda daha sonra Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı müzik ve koro eşliğindeki tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gösterilerin ardından Kartal Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Atalar Çocuk Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti.