Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi, bilim ve teknoloji alanındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu. Okul, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na 189 proje ile başvurarak rekor düzeyde katılım sağladı.

Bilimsel düşünceyi merkeze alan eğitim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren MTSO Anadolu Lisesi’nde, öğrencilerin yoğun emeği ve öğretmenlerin rehberliğiyle hazırlanan projeler, yarışmaya eksiksiz şekilde teslim edildi. Rekor başvuru sayısı, okulun araştırma ve proje kültüründeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Okul Müdürü Ömer Gılıç, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede ,“Büyük başarılar, büyük emeklerin ürünüdür. TÜBİTAK ve TEKNOFEST hazırlık sürecinde öğrencilerimizin gösterdiği azim, fedakârlık ve çözüm odaklı çalışma anlayışı takdire şayandır. Okulumuzu bilim ve teknoloji platformlarında en iyi şekilde temsil eden tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Uykusuz geceler ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan başvuruların, gençlerin bilimsel üretkenliğini ve araştırma motivasyonunu artırması hedefleniyor. MTSO Anadolu Lisesi, bu süreçte geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirmeye devam ediyor.

MTSO Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Gılıç , projelerin değerlendirme sürecinin ardından elde edilecek sonuçların heyecanla beklendiğini belirterek , yarışmada yer alan tüm öğrencilere başarılar diledi.