Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi' kapsamında düzenlenen yürüyüşler, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Sebaste Antik Kentinden başlayarak Roma Yolu üzerinden Kızkalesi sahiline uzanan parkurda katılımcılar, 6 kilometrelik keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen yürüyüşe her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Orta zorluk seviyesindeki parkurda doğaseverler hem spor yaptı hem de Mersin'in tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Yürüyüş programı; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirildi. Limon bahçeleri ve tarihi kalıntılar arasında ilerleyen parkur, katılımcılara eşsiz manzaralar sundu.

'Kilikya Yolu, Mersin'in doğa ve tarih potansiyelini ortaya çıkarıyor'

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, Tarihi Kilikya Yolu Projesinin kapsamlı ve uzun soluklu bir çalışma olduğunu söyledi. Gökayaz, 'Kilikya Yolu toplam 550 kilometrelik bir rota. 4 ana etap ve 38 ayrı yürüyüş parkurundan oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu parkurun vatandaşlarımız tarafından tanınması ve sahiplenilmesi amacıyla düzenli yürüyüşler gerçekleştiriyoruz. Bu seferki parkurumuz Sebaste Antik Kentinden başlayıp Kızkalesi sahilinde sona erdi. Limon bahçeleri içerisinde görsel bir şölen eşliğinde yürüdük' dedi.

Yürüyüşlerin sadece sportif değil, aynı zamanda kültürel ve tanıtım amaçlı olduğunu vurgulayan Gökayaz, 'Öncelikli hedefimiz Kilikya Yolunu yerelde tanıtmak. Ardından bu rotayı dünyada sayılı yürüyüş yolları arasına dahil ederek uluslararası alanda bilinir hale getirmek istiyoruz. Parkur üzerindeki küçük esnafın desteklenmesi, kamp alanlarının oluşturulması ve farklı sportif aktivitelerin geliştirilmesi için de çalışmalar yapıyoruz' diye konuştu.

'Yılın her mevsimi yürüyüş yapılabilecek bir rota'

Mersin'in iklim avantajına dikkat çeken Gökayaz, parkurların mevsimlere göre planlandığını belirterek, 'Kilikya Yolu, Silifke'den Tarsus'a kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Yüksek rakımlı parkurları bahar ve yaz aylarına bırakıyoruz. Şu an ise deniz seviyesine yakın ve ören yerlerinin bulunduğu parkurları tercih ediyoruz. Böylece yılın her döneminde yürüyüş yapılabilecek bir rota ağı sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

Vatandaşların projeye gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirten Gökayaz, 'Duyuruya çıktıktan sonra 1,5-2 saat içinde kontenjanlar doluyor. Talebe göre kontenjan artışı da gündeme gelebilir. Bir sonraki parkur, hafta içi yapılan keşiflerin ardından belirleniyor' dedi.

Katılımcılardan projeye tam not

Yürüyüşe katılan Nihal Tokutçu, uzun yıllardır Mersin'de yaşadığını belirterek, 'Bu proje sayesinde daha önce görmediğim birçok yeri keşfettim. Parkur çok keyifliydi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Erdem Yılmaz ise, 'Her parkur ayrı bir güzellik sunuyor. Antik kentlerin içinden geçmek çok etkileyici. Bu tür etkinliklerin artmasını istiyoruz' diye konuştu.