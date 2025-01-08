Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taciser Tüfekçi Sivas Salonu’nda ’Yapay Zekâ ve Katma Değer Kavramları Ekseninde Sosyal Bilimler’ konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansın moderatörlüğünü yapan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar, yükseköğretim dönemi sırasında ya da sonrasında istihdam öncesi sektörel uygulamalara dayalı temel ve ileri düzeyde yapay zekâ uzmanı yetiştirilmesine yönelik eğitimlerin önemine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’nin hazırlamış olduğu Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2024-2025 Eylem Planı’na vurgu yapan Prof. Dr. Bayraktar, yapay zekâ alanı haricindeki bilim alanlarında eğitim programlarının müfredatına, veri bilimi ve yapay zekâ konularının dahil edilmesi hususunda koordinasyonun önemine değindi.

"Yapay zekâ geleceği şekillendirmemize yardımcı oluyor"

Konferansa davetli konuşmacı olarak katılan Faydam İnovasyon A.Ş. Kurucu CEO’su İbrahim Haluk Erden ise, doğru ve verimli bir yapay zekânın sosyal bilimlerle mümkün olacağını ifade etti. Toplumun genç kesimlerine yapay zekâ bilinci aşılamak ve bu konuda farkındalığı arttırmak amacıyla ’Yapay Zekâ Okuryazarlığı Seferberliği’ başlatmanın önemine vurgu yapan Erden, "Yapay zekâ, sosyal bilimlerin her alanında, arkeolojiden psikolojiye, tarih analizinden sanat restorasyonuna kadar bilgiye erişimi kolaylaştırarak insanlığın geçmişini anlamamıza ve geleceği şekillendirmemize yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Konferansa Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erol Altınsapan başta olmak üzere akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.