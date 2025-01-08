Eskişehir’de soğuk kış günlerinde çocukları ve gençleri ısıtan pelüş kulaklıklar, bu sezon büyük ilgi görüyor.

Kış aylarında yetişkinler soğuktan korunmak için atkı ve bere tercih ederken, çocuklar pelüş kulaklıklara yöneliyor. Çocukların hem eğlenmesine hem de soğuktan korunmasına yardımcı olan bu aksesuar ebeveynlerin de beğenisini kazanıyor. Renkli ve eğlenceli modelleri ile gençler için de cazip hale gelen oynar kulaklı pelüş kulaklıklar, konforlu kullanımı ile dikkat çekiyor. Esnaf Meral Enboylu, ürünün en dikkat çekici özelliğinin oynar kulaklı olması olduğunu belirtirken, çocukların bu kulaklıklara hayran olduğunu dile getiriyor.

“Bu ürün kulaklık takmayı bir oyun haline getiriyor”

Esnaf Enboylu, “ Renk renk kışlık kulaklık modellerimiz mevcut. Çeşitli karakter de kulaklıklar daha çok ilgi çekiyor. Pelüş kulaklıklar soğuktan korunmayı sağlarken renkli bir görüntü oluşturuyor. Çocukları kendine hayran ediyor. Bu ürün kulaklık takmayı bir oyun haline getiriyor. Pelüş tavşan, kedi, Mickey Mouse modellerimiz oynar kulaklı olduğu için en çok sevilen kulak koruyucularımızdan diyebilirim. Ebeveynler de ürünü kullanışlı buluyor. Gençler de çocuklar da bu kulaklıkları tercih ediyor. Çocuklar ikişer ikişer almak istiyor. Fiyatlarımız ise 200 ila 250 lira arasında değişiyor. Satışlarımız oldukça yoğun gidiyor” dedi.