Modern pazarlamanın mimarı olarak gösterilen Prof. Dr. Philip Kotler tarafından 2003 yılından bu yana pek çok ülkede düzenlenen KotlerAwards’ün Türkiye’de ilk defa gerçekleştireceği ödül programına başvurular başladı.İSTANBUL (İGFA) - Ödüle başvurmak isteyen sektör profesyonelleri, 30 Aralık 2024’e kadar geçerli olan ön başvuru dönemine özel indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor.

Akademi ve iş dünyası tarafından günümüz pazarlama modelinin kurucusu olarak gösterilen Prof. Philip Kotler tarafından dünyanın pek çok ülkesinde düzenlenen Kotler Awards, 2025 yılında Türkiye’de ilk kez düzenlenecek.

13 farklı kategoride ‘Yılın En Başarılı’ proje ve şirketlerinin belirleneceği ödül programına başvurular https://www.kotlerimpactturkiye.org/awards adresinden yapılıyor. 30 Aralık 2024’e kadar avantajlı fiyatlarla başvuruların yapıldığı ödül programına 10 Mart 2025 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

BU YIL TÜRKİYE’DE İLK DEFA DÜZENLENECEK OLAN KOTLERAWARDS’ÜN ÖDÜL KATEGORİLERİ...

• Pazarlamada Mükemmellik/Yaşam Boyu Başarı Ödülü

• Yılın En Başarılı Dijital Pazarlama Kampanyası Ödülü

• Yılın En Başarılı Sürdürülebilir Pazarlama Ödülü

• Yılın En Başarılı İnovasyon ve Yaratıcı Fikri Ödülü

• Yılın En Başarılı Vizyoner Lider Ödülü

• Yılın En Başarılı Başlangıcı Ödülü

• Yılın En Başarılı Yapay Zeka Kampanyası Ödülü

• Yılın En Başarılı 360 Derece Pazarlama Kampanyası Ödülü(Bu kategorinin altında; Taşımacılık ve lojistik - Moda ve Tekstil - Sağlık ve Güzellik - Kuyumculuk- Kozmetik - E-Ticaret - Otomotiv- İnşaat - FMCG ve Bankacılık Alt Kategorileri vardır.)

• Yılın En Başarılı Reklam Ajansı Ödülü

• Yılın En Başarılı PR Ajansı Ödülü

• Yılın En Başarılı Dijital Pazarlama Ajansı Ödülü

• Genç Kotler Ödülü

KOTLERAWARDS’ÜN JÜRİSİNDE İSE ŞU İSİMLER BULUNUYOR

• Prof. Philip Kotler (Jüri Başkanı)

• SadiaKibria (CEO, Kotler Awards)

• Prof. Dominique M. Hanssens (UCLA Anderson School of Management, ABD)

• Prof. LuizMoutinho (Martech&Futurecast Guru, İngiltere)

• Özgül Özkan Yavuz (27. Dönem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Türkiye)

• Prof. JagdishSheth (Emory Üniversitesi, ABD)

• GabrieleCarboni (CEO, Weeva, İtalya)

• Prof. OmarUsman (CEO, University of Automotive, Malezya)

• Prof. Mark OliverOpresnik (CRO, KotlerImpact, Almanya)

• Dr. Linden Brown (Chairman, MarketCulture, Avustralya)

• Martha Rogers (Don Peppers’ın Kurucu Ortağı)

• Prof. ChristianFairoli (CEO, ESD Dubai)

• Prof. Aung Tun Thet (Başkanlık Ekonomi Danışmanı, Myanmar)

• EliaGuardiola (CEO, Serendipa, İspanya)

• Prof. Dr. Elif Akagün Ergin (Ostim Teknik Üniversitesi, Türkiye)

• Doç. Dr. Edin Güçlü Sözer (İstanbul Okan Üniversitesi, Türkiye)

• Doç. Dr. Duygu Aydın Aslaner (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)

• Serdar Keskin (Kurucu, FutureExperienceStudio)

• Ömer Şengüler (Marka Stratejisti, Türkiye)

• Nuray Ergül (Workhaus Board Member, Türkiye)

• Doç. Dr. Gülşah Tolunay (Yeditepe Üniversitesi, Türkiye)

• FügenToksü (Stratejik İletişim/ Girişim/Sivil toplum, Türkiye)

• Necdet Kara (Marka Konseyi Başkan Yardımcısı/Marka Danışmanı/Grafik Tasarımcı, Türkiye)

İş dünyasından ve pazarlama sektöründen bine yakın profesyonelin beklendiği organizasyonun ödül töreni ise 18 Nisan 2025 günü Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek.

Ödül töreniyle sınırlı kalmayacak etkinlik, The Marketing Summit ile başlayacak.

Zirve, global ve ulusal pazarlama profesyonellerini yapay zeka, yeşil pazarlama, sürdürülebilirlik ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konular etrafında bir araya getirecek.

Zirve, Türkiye’nin pazarlama profesyonellerine küresel bir sahnede yer alma fırsatı sunacak.