UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Denizli’deki Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, 2025 yılının ilk 8 ayında yaz sonu itibariyle en çok ziyaret edilen 2. ören yeri oldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale, 2025 yılının ilk 8 ayında hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi oldu. Beyaz travertenleri, müze ve antik kentiyle ziyaretçilerini ağırlayan Hierapolis-Pamukkale ören yeri, 1 milyon 613 bin 357 kişiyle Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen ikinci ören yeri oldu. İzmir’deki Efes Ören yeri 1 milyon 741 bin 547 kişiyle ilk sırada yer alırken; Nevşehir’deki Göreme Ören yeri ise 766.937 kişiyle listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Her bir izinde insanlık tarihi

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Turizm sezonunu da içinde bulunduran 2025 Yılının ilk 8 ayında Türkiye genelindeki ören yerlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek; "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un da belirttiği gibi yılın ilk 8 ayında Türkiye’nin dört bir yanındaki 200’e yakın müze ve ören yerimiz toplamda 21 milyon 610 bin 964 ziyaretçiyi ağırladı. Pamukkale’yi en çok ziyaret edenlerin Orta Amerika’dan geldiğini vurgulayan Otaklı; Eylül-Ekim ayında ve devamında da yerli ve yabancı turistlerimizin Pamukkale’mize ve Denizli’mize olan ilgisi artarak devam edecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "2025 yılının ilk 8 ayında, müze ve ören yerlerimizi ziyaret edenlerin sayısı 21 milyon 610 bin 964’e ulaştı. Her bir taşında, her bir izinde insanlık tarihinin sesi olan bu mirası korumak ve geleceğe aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Tarihimizin izlerini milyonlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.