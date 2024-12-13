Eskişehir’de yaklaşık 50 yıldır karikatürle uğraşan Atilla Yahşi, hem kendi çizimlerini hem de hediye olarak gelen karikatürleri muhasebe bürosunda sergiliyor. İş yerini adeta galeriye çeviren Yahşi, boş zamanlarında ofisinde sanatla uğraşıyor.

Geçmişten süregelen karikatür tutkusundan bir türlü vazgeçemeyen 59 yaşındaki Atilla Yahşi, muhasebecilik yaparak geçimini sağlıyor. İşini yaparken sanatsal uğraşlarına da zaman ayıran Yahşi, boş vakitlerinde karikatür yapıyor. Ayrıca tiyatro ile uğraşan Yahşi, hem kendi yaptığı hem de sanatsever çevresinin ve ünlü çizerlerin hediye ettiği karikatürleri muhasebe ofisinde sergiliyor. Ofisini bir iş yerinin yanı sıra sanat galerisine çeviren yahşi, misafirlerinden de olumlu geri dönüşler alıyor. Maddi olarak değerli denilebilecek parçaların da bulunduğu bürosunun kendisi için manevi anlamda çok kıymetli olduğunu belirten Yahşi, zaman zaman arkadaşlarıyla bir araya gelip tiyatro da çalışıyor.

"Ofisimizi bir parça sanat merkezi gibi yaptık"

Yaklaşık 42 yıldır muhasebecilik yapmasına rağmen 50 yıllık karikatür tutkusundan bir türlü vazgeçemeyen Atilla Yahşi, "Burası mali müşavir ofisi. Aslında ben buraya geçeli yaklaşık 6 yıl oldu. Elimde bu duvarda gözüktüğünden çok fazla karikatür var. Bütün arkadaşlarım karikatür hediye etti ama hepsini duvarlara sığdırma imkanım olmadığı için yettiği kadarını koydum. Gören bütün arkadaşların çok hoşuna gidiyor. Ofisimizi bir parça sanat merkezi gibi yaptık. Mali müşavirlikten hariç kendimiz toplanıyoruz, sanat yapıyoruz ve karikatür çiziyoruz. Bazen heykel ve tiyatro ile uğraşıyoruz. Mali müşavirliği biraz daha az tutmaya çalışıyoruz çünkü işler eğlenceli olmaz. O yüzden eğlence tarafını daha fazla tutuyoruz" dedi.

"Manevi olarak çok kıymetli, değeri parayla ölçülmez"

Ofisinin sahip olduğu sanatsal atmosfer ile gelen insanlara da bir ışık verdiğini ifade eden Yahşi, "Buraya gelen, ’Ben de çizeyim, ben de yazayım’ diyor. Onlara sanat konusunda hafif bir ışık sunuyoruz. Eski arkadaşlarımdan, rahmetli abilerimden karikatürler var. Sevil Özgür, Beytullah Heper, Can Barslan, Ali Doğan, Zafer Temoçin... Hepsi kesinlikle bir yerlerde yazıp çizen değerli karikatürcü abilerim ve kardeşlerim. Hep onların eserleri var. Buraya mali müşavir ofisi dedik ama gelenler boşta kalınca içeride bir galeri gezisi yapıyorlar. Burası benim için yakut değerinde. Niye? İşi bir parça az tutuyoruz ama hem iş hem de bol bol sanat yapıyoruz. Bazen burada 14 kişi toparlanıp tiyatro çalışabiliyoruz. Burası manevi olarak çok kıymetli, değeri parayla ölçülmez. Ancak bu saydığım abimlerin eserlerini satarsak herhalde yıl sonuna kadar Hawaii’yi gezebiliriz" şeklinde konuştu.