Eskişehir’de vatandaşlar daha ekonomik olması sebebi ile halı ve benzeri malzemelerini, araçlarını halka açık çeşmelerde yıkarken, bir yandan ise içme suyu ihtiyaçlarını da ücretsiz karşılıyorlar.

Yaz mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerin üzerinde seyretmesi ve önceki mevsimlerde beklenen yağışın olmaması nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de kuraklık etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kuraklık nedeniyle artış gösteren su fiyatlarından dolayı vatandaşlar, ev ekonomilerine katkı sağlamak amaçlı halka açık olan Karapınar Çeşmesi’nde halı ve arabalarını yıkıyorlar. Ayrıca sadece temizlik amaçlı olarak kullanılmayan çeşme suları, vatandaşlar tarafından içme suyu ve çay suyu olarak da kullanılıyor.

"Suyun fiyatı çok pahalı, o yüzden buraya geliyoruz"

Babasıyla birlikte araba yıkayan Berzan Tunç, ayda iki kez çeşmeye gelmeleri hakkında, "Burada halı yıkıyoruz. Burası güzel bir yer, yerler mermer falan, rahatça yıkayabiliyoruz. Evde banyolar dar, orada halı yıkamak zor. Burada geniş alanda rahat rahat yıkıyoruz. Su da var, ama malum suyun fiyatı çok pahalı. O yüzden buraya geliyoruz, daha tasarruflu oluyor. Hem cebimize hem ekonomiye katkı sağlıyor. Sürekli geliyoruz, ayda iki kez falan. Araba yıkamak, su doldurmak, halı yıkamak gibi işler için kullanıyoruz. İçme suyu olarak da değerlendiriyoruz. Ortadan gelen su temiz, tadı güzel. Çay da güzel oluyor. Her işimize yarıyor" dedi.

"Yazın burası oldukça yoğun oluyor"

Mahallede esnaflık yapan Mehmet Gündem, dükkanının karşısında yaşanan bu durumları anlatırken, "Su fiyatları pahalı olduğu için haliyle halı yıkama fiyatları da yüksek. Bu yüzden vatandaş buraya gelip ihtiyacını gideriyor. Yazın burası oldukça yoğun oluyor. Kışın da araç yıkandığı için araçların her yeri buz tutuyor, gelen giden düşüyor. Bu soruna çözüm için buraya bir ızgara talebinde bulunduk. Ancak belediye, yağmur suyu gideri olmadığı için bunu yapamayacaklarını söyledi. Sorun böylece giderilemedi. Burası tarihi bir çeşme, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın karısı adına yapılmış bir caminin yanında yer alıyor" ifadelerini kullandı.