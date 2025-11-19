Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu ile Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Ziyaret programına Yenişehir İmam Hatip Ortaokulunda başlayan Özdemirci, öğrencilerle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerin hedef ve hayalleri üzerine konuşan Özdemirci, liseye geçiş sürecine yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

Ardından öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin uygulama süreçlerine dair değerlendirmelerde bulundu; görüş ve önerileri dinledi.

Programın devamında Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesine geçen Özdemirci, 9. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek okula uyum, derslere hazırlık ve verimli çalışma teknikleri üzerine sohbet etti. Öğrencilere bol bol kitap okumalarını önererek okumanın akademik ve kişisel gelişime katkısına dikkat çekti. Ayrıca pansiyonda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarını da yerinde dinledi.

Üniversiteye hazırlık sürecinde olan 12. sınıf öğrencileriyle de bir araya gelen Özdemirci, çalışma disiplini ve hedef belirlemenin önemini vurguladı. Öğrencilerin kariyer planlarını dinleyerek, eğitim materyallerine erişim için MEBİ platformunun aktif kullanımına dair tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretlerde İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’ye, Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Mehmet Arslan, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Önder Sarı ve Yenişehir İlçe Şube Müdürleri eşlik etti.