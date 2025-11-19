Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Spor Kulübü’nün kick boks branşındaki başarılı sporcusu, Milli Kick Boksçu Hatip Emlek, 21-30 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenecek Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Full Contact 57 kilo büyük erkekler kategorisinde milli formayla mücadele edecek olan Emlek, bugüne kadar elde ettiği 7 Türkiye Şampiyonluğu, Uluslararası Askeri Oyunlar Şampiyonluğu, Dünya Kupası Şampiyonluğu, Dünya Üçüncülüğü, Avrupa Üçüncülüğü ve İslami Dayanışma Oyunları ikinciliği gibi birçok başarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca profesyonel boks kariyerinde çıktığı 5 maçın tamamını kazanarak namağlup unvanını sürdürüyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Dünya Şampiyonası öncesi Milli Sporcu Hatip Emlek’i makamında kabul etti. Ziyarette Antrenör Nasır Kandemir ile Akdeniz Belediye Spor Kulübü Başkanı Mahmut Veysi Karamehmetoğlu da yer aldı.

Şener, milli sporcunun başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Hatip Emlek’in hem ülkemize hem de Akdeniz ilçemize yaşattığı gurur tarifsizdir. Dünya Şampiyonasında mücadele edecek olması hepimizi heyecanlandırıyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" dedi.

Dünya Şampiyonası hazırlıklarını yoğun şekilde sürdüren Hatip Emlek ise Türkiye’yi ve Akdeniz Belediye Spor Kulübü’nü dünya arenasında temsil etmenin büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, "Hedefim, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı kürsüde dalgalandırmak. Bana güvenen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Şampiyona için geri sayım sürerken, gözler Milli Sporcu Hatip Emlek’in Abu Dabi’de göstereceği performansa çevrildi.