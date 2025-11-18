Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen yasadışı bahis ve kara para operasyonunda gözaltına alınanları sayısı 38’e çıkarken, aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin hesaplarında ise 37 Milyar 645 Milyon TL hesap hareketi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek maksadıyla kripto varlık hesaplarında 816 Milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları, yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri parayı kayıt altına almadan yasal ekonomiye sızdırarak, vergi tabanının daralmasına sebep olacak şekilde çıkar karşılığında yurt içi ve yurt dışı uzantılarına para transferi yaptıkları tespit edildi. Bugüne kadar şüphelilerin işlediği suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptıkları da, toplam 37 milyar 645 milyon liralık hesap hareketi olduğu ortaya çıkarıldı.

38 şüpheliden 50 milyon liradan fazla para ve altın ele geçti

Bunun üzerine aralarında hakemlerinde olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4’ü klasman hakemi 36 şüpheli yakalandı. Çalışmalar sürerken 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda 38 şüpheli ifadesi alınması için jandarmaya götürüldü. Şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz malvarlıkları ve adreslerde yapılan aramalarda ise 50 milyon TL’den fazla değeri bulunan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu.

Ayrıca ekipler, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında, 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz mal varlığına, 3 gayrimenkule, 6 lüks araca el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.