Mersin’de bir taksi şoförü, aracına aldığı üç genç tarafından gasp amacıyla darp edilip bıçaklandı. Taksi şoförü Mehmet Uğuz, "Bacağıma 2-3 tane bıçak sapladılar" dedi.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, mobil uygulama üzerinden taksi çağıran üç genç, araç hareket halindeyken önce ’112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp görevlilere hakaret etti. Kısa süre sonra hakaretlerini taksi şoförü Uğuz’a yönelten gençler, varış noktasına gelindiğinde Uğuz’u darp etmeye başladı. Başına ve vücuduna çok sayıda darbe alan Uğuz’dan para isteyen saldırganlar, ‘Para yok’ cevabını alınca bu kez bıçakla saldırdı. Göğsüne doğru savrulan bıçak darbesini eliyle engellemeye çalışan Uğuz, bu sırada bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı taksi şoförü Uğuz, kanlar içindeki aracıyla en yakın birim olan karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Karakolda polis ekiplerince çağrılan ambulans, Uğuz’u tedavisi için Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Saldırı anında yaşadığı dehşeti dolu anları anlatan Uğuz, "Bu üç kişiyi aldım. Arabanın içerisinde 112’yi arayıp görevlilere hakaret ediyorlardı. En sonunda bana hakaret etmeye başladılar. Yok ‘sağa dön’, sağa giriyorum ‘sola gir’, ‘oraya mı gir dedik’ Yok ‘bunak’, ‘yaşlı bunak’, ‘geri zekalı’ gibi. Bu tür hakaretler ettiler. En sonunda varış noktasına geldiğimizde dediler ki, ’çarşıya gideceğiz’. Bu sefer, ’Polise hakaret ediyorsunuz, sağlıkçıya hakaret ediyorsunuz, bana hakaret ediyorsunuz. 62 yaşındayım ben’ dedim, ’bu gecenin vaktinde ekmek kazanmaya çalışıyorum’ dedim. O sırada bana, ’İndir elini lan. Sen kimsin?’ derken yumruk atmaya başladılar. 5-6 defa yumruk yedim. Arkamdaki iki kişi, hangisi olduğunu bilmiyorum sürekli başıma yumruk vurarak yaralar açılmasına neden oldu" şeklinde konuştu.

"Bacağıma 2-3 tane bıçak sapladı"

Uğuz, darp edildikten sonra da bıçaklandığını belirterek, "Ondan sonra benim kapıyı açtılar. ’Çıkar paraları, ne varsa dökül’ dediler. ’Para falan yok’ deyince birisi bıçak çıkardı bacağıma 2-3 tane sapladı" diye konuştu.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, 3 saldırganı kısa süre içerisinde yakaladı. M.G., E.G ve A.K. isimli şüphelilerin polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrnildi.