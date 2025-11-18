Mersin Valisi Atilla Toros’un himayelerinde, hayırsever iş insanı Coşkun Doğmuş ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında Toros Devlet Hastanesi yerleşkesine yeni sağlık hizmet alanları kazandırılmasına yönelik protokol imzalandı.

Protokol kapsamında hastanenin mevcut yapısına; zemin katta poliklinikler, ikinci katta yoğun bakım birimi ve üçüncü katta sağlık hizmet alanı ile anjiyo ünitesinin de bulunacağı modern bölümler yapılacak.

Törende konuşan Vali Toros, sağlık yatırımlarında hayırseverlerin katkısının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bugün, eğitim ve sağlık alanında önem verdiğimiz hayırseverlik çalışmalarına bir yenisini daha ekledik. Coşkun Doğmuş Bey, Toros Devlet Hastanemize kısa süre içinde poliklinik odaları, yoğun bakım ve anjiyo ünitesi de içerecek yeni sağlık hizmet alanları kazandıracak. Bu anlamlı katkı, diğer hayırseverlerimize de ilham olacaktır" dedi.

Vali Toros, yatırımın Akdeniz ilçesine ve Mersin’e hayırlı olmasını dileyerek hayırsever işadamına teşekkür etti.