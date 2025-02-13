Eskişehir’de bir oto tamircisinde patlayan mutfak tüpü sebebi ile başlayan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yenidoğan Arabacılar Bulvarı’nda bulunan bir oto tamir işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oto tamircinin mutfağında bulunan tüp büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonrasında dükkânın camları kırılırken, ufak çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede söndürüldü. Şans eseri maddi hasar meydana gelen dükkânda yaralanan olmadığı öğrenildi.