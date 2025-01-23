Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında 12’nci kattan atlayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şevval Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.
Bolu’daki otel yangınında 12’nci kattan atlayarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi’nde 2 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şevval Şahin, bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Şadırvan Cami’de kılınan öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, belediye başkanları, askeri erkan ve il protokolü, sevenleri ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Şevval Şahin’in cenazesi dualarla Halatçıyaması mezarlığına defnedildi.