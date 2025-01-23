Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından bugün yapılan oylamada 26 oy ve meclis çoğunluğuyla Beşiktaş Belediyesinin başkan vekili, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman oldu.