Kırklareli’nin Babaeski İlçe Devlet Hastanesine atanan bir operatör ve bir uzman doktor göreve başladı.

Sağlık Bakanlığınca ilçeye doktor atamaları devam ediyor. Doktor açığını kapatmak için yapılan son atamalarda, Babaeski Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tunahan Kılıç ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Betül Akkoç Tamer hastaları kabul etmeye başladı.

Babaeski Devlet Hastanesinde vatandaşların kaliteli sağlık hizmetine ulaşmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.