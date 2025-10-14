Kırklareli’nde polis ve jandarma ekipleri, kara yollarında hız sınırlama uygulamaları hakkında bilgilendirildi.
Kırklareli’nde ’Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık’ genelgesi kapsamında polis ve jandarma ekipleri bilgilendirme yapıldı. İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi’nde düzenlenen programda genelge hakkında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Trafik Güvenliği Başmühendisi Nizamettin Tarık Duran bilgi verdi.
Bilgilendirmeye Vali Uğur Turan ile Vali Yardımcısı Yusuf Güler de katıldı.
Kaynak: İHA