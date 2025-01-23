Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Osmangazi Spor Sahası’nda başlattığı bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak, amatör spor kulüpleri ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir’deki spor altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Yıllardır şehrin spor yaşamında önemli bir yer tutan Osmangazi Spor Sahası, kapsamlı bir tadilattan geçirildi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, mevcut futbol sahasının suni çim ve kale direklerinin yenilenmesi, mevcut tribünlerin bakımlarının yapılması ile tesis içerisindeki binalar dâhil olmak üzere geniş çaplı bir tadilat yapıldı. Tamamlanan çalışmalar sonrası tesis, yenilenmiş modern haliyle hizmete açıldı.

TFF Kadınlar 3. Ligi, amatör spor kulüplerinin antrenman ve maçları başta olmak üzere birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan tesis hakkında bilgi veren yetkililer, “Osmangazi Spor Sahamızdan günlük 300’den fazla kişi faydalanıyor. 2024 yılında 30 amatör spor kulübüne ücretsiz hizmet sunan sahamız, TFF Yerel Amatör Lig ve TFF Kadınlar 3. Ligi maçlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, saha içerisindeki yürüyüş parkuru, her yaştan vatandaşımıza hizmet verirken, belirli gün ve saatlerde 15 yaş altı çocukların futbol oynayabilmesine de imkân tanıyoruz.” dedi.

Osmangazi Spor Sahası’nda yaz döneminde futbol, bocce, okçuluk ile kış döneminde futbol eğitimleri ve spor organizasyonları da düzenleniyor. Tesiste antrenman yapan sporcular sahayı yeni haliyle çok beğendiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye çok teşekkür ederiz. Böyle güzel ve modern tesislerin artması spordaki başarımızı da artıracak.” ifadelerini kullandı.