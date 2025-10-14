Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçede ikamet edip adres kaydını farklı yerlerde bulunduran vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.

Bekir Torun yaptığı açıklamada, "Sevgili Osmaneliler bir konuda sizlerden destek istiyoruz. Osmaneli’nde yaşayan ve ikametgâhını Osmaneli ‘ye almayan yurttaşlarımızdan ikametgahlarını Osmaneli’ ye almalarını istiyoruz. Bildiğiniz üzere İller Bankası’ndan belediye payımızı nüfusa göre alıyoruz. Ancak Osmaneli Belediyesi’nden hizmet alan fakat Osmaneli ‘ye ikametgâhını almayan binin üzerinde insan var. Bunun en büyük nedenlerinden biri de köylerdeki seçimlerde kendi muhtar adaylarını desteklemek isteyenler. Bunu anlıyoruz fakat seçimlerden 6 ay önce ikametgâhınızı köyünüze alırsanız seçimlere köyde katılabilirsiniz. Yani seçimlerden sonra lütfen ikametgâhınızı Osmaneli’ ye geri alınız. Bildiğiniz üzere bu e-Devlet’ten ya da nüfus müdürlüğünden kolaylıkla yapılabilen bir işlem. Osmaneli Belediye Başkanlığı olarak; çöpleri topluyoruz, kanalizasyon hizmeti veriyoruz, yangınları söndürüyoruz, cenaze ve mezarlık hizmetleri veriyoruz, şehrin temizliğini yapıyoruz, sosyal ve kültürel hayat adına yatırımlar yapıyoruz, parklar ve mesire alanları oluşturuyoruz, yeni yollar ve altyapılar yapıyoruz, yaşlılarımızı ücretsiz hastaneye taşıyoruz, her ay 15 bin ton suyu ücretsiz veriyoruz. Halk ekmeğinden soğuk hava deposuna, yeni su kaynaklarından belediye binasına, kongre merkezinden köylü pazarına, kapalı oyun grubundan gasil haneye kadar birçok yatırım içerisindeyiz. Aynı şekilde imar çalışmalarımız, zabıta hizmetlerimiz, çevre üzerine çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu hizmetleri bizden aldığı halde ikametgâhını Osmaneli ‘ye almayanlar farkında olmadan bir adaletsizliğe ortak oluyorlar, hakka giriyorlar. 2026 yılında belediye ile ilişkili olan kişilerden (kiracılar, kiracı olmayı planlayanlar, alışverişi olanlar, mal almak satmak isteyenler, destek paketlerinden faydalananlardan) ikametgâh zorunluluğu getirilmesi planlanmaktadır. 2026 yılında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için lütfen ikametgâhlarınızı Osmaneli merkeze alınız. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın" dedi.