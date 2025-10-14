Bursa’da Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında tutuklanan Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem’in cezaevine girmeden önce çekilen son fotoğrafı Avukatı Deniz Baykal tarafından paylaşıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 15’i tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukatı Deniz Baykal, ’Başkanın tüm dostlara selamı var’ diyerek Turgay Erdem’in mesajını fotoğraf ile birlikte kamuoyuna iletti.

Erdem; "Bana güvensinler, ben onları mahcup edecek hiçbir iş ve işlem yapmadım. Elbette gerçekler ortaya çıkacak" dedi.

Süreci sonuna kadar takip edeceğini ifade eden Avukat Deniz Baykal, "Saygı ve sevgi ile aydınlık gelecekte buluşacağız" ifadelerini kullandı.