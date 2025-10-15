DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde ormanlık alanlardaki çöp manzaraları görenleri üzüyor.

Büyük bir bölümü yangınla yok olan ormanlık alanların bir kısmının da atılan çöplerle kirletildiğine dikkat çeken vatandaşlar, "Biz insanlar olarak adeta doğayı yok etmeye çalışıyoruz. Ormanlık alanlarda inşaat atıklarından tutunda yemek kaplarına dek ne ararsanız var. Hayvanlar bile pisliklerini gömerken biz insanlar bu cennet vatanı kirletmek için uğraşıyoruz. Yazık oluyor güzelim ormanlarımıza" dedi.