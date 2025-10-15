Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne büründü. Sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına boyanan doğa, ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor.

Artvin’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar mevsiminde büyüleyici güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Yaz aylarında yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerini ağırlayan Karagöl, sonbaharda ağaç yapraklarının değişen renkleriyle bambaşka bir görünüme kavuşuyor. Gölü çevreleyen ormanların yansımasıyla oluşan manzaralar, fotoğraf tutkunlarına tablo gibi kareler sunuyor. Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili yolu üzerinde yer alan ve 368 hektarlık bir alana sahip olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, zengin bitki örtüsü, doğal vadileri ve temiz havasıyla bölgenin en özel doğa harikalarından biri olarak öne çıkıyor.

Borçka ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl, her mevsim ayrı bir güzellik sergilese de sonbaharda çam, köknar ve ladin ağaçlarının sarıdan kırmızıya dönen tonlarıyla adeta bir yağlı boya tablosunu andırıyor.

Karagöl’e gelen ziyaretçilerden Onur Çelik, "Karagöl renk cümbüşüyle çok güzel. Sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor. İlkbaharda da gelmiştim ama bu mevsimdeki manzara bence görülmeye değer. Fotoğraf tutkunlarının sonbaharda mutlaka burayı görmesi gerekiyor" dedi.