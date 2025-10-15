Erzurum Şehir Hastanesinde düzenlenen 1. Palandöken Ruh Sağlığı Sempozyumu, "Acil Durum ve Afetlerde Ruh Sağlığına Erişim" temasıyla gerçekleştirildi.

Sempozyum öncesinde Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden (TRSM) hizmet alan bireylerin iş uğraşı terapileri esnasında ürettiği el emeği ürünleri sergilendi, ruh sağlığı hizmetlerinde rehabilitasyonun önemine dikkat çekildi. Palandöken İlçe Kaymakamı ve Erzurum Tıp Fakültesi Dekanının da katılımıyla gerçekleştirilen Sempozyum’un açılış konuşmasını yapan Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Tör, ruh sağlığı hizmetlerinin toplum sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerine erişimin önemine dikkat çekti. Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi ve Erzurum Şehir Hastanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen sempozyumda afet dönemlerinde psikolojik dayanıklılığın artırılması, travma sonrası stres yönetimi ve toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri konularında sunumlar yapıldı.

Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. TRSM çalışanlarının özverili katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, ruh sağlığına dair farkındalık oluşturmanın yanı sıra, TRSM’den hizmet alan kişilerin de moral ve motivasyonunu artırdı. Programda konuşma yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Emine Füsun Karaşahin bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen bu sürecin iyileşme yolculuğundaki kritik rolünü vurguladı. Erzurum Şehir Hastanesi başhekimi Doç. Dr. İbrahim TÖR de konuşmasında ruh sağlığında rehabilitasyonun önemini dile getirdi.