Uluslararası Astronomi Birliği’nin (IAU) 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘100 Saat Astronomi’ etkinliği, bu yıl modern planetaryumların kuruluşunun 100. yılına vurgu yaptı.

Dünya genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikler arasında, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığına bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ndeki Mercan Planetaryumu da yer aldı.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Uluslararası Astronomi Birliği’nin ‘Global Outreach Event’ takvimine resmi olarak dahil edilerek, dünya genelinde tanıtılan astronomi etkinlikleri arasında yerini aldı. Böylece Mercan Planetaryumu, uluslararası düzeyde görünürlük kazandı.

Bu yıl 2-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘100 Saat Astronomi’ etkinliği, 1925 yılında Almanya’da kurulan ilk modern planetaryumun 100. yılına atıfla düzenlendi. Etkinlikler, astronomi biliminin kamuya tanıtılması, eğitim ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan IAU’nun halkla erişim ofisi Office for Astronomy Outreach (OAO) tarafından koordine edildi. Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi (NAOJ) bünyesinde faaliyet gösteren OAO, dünya genelinde eş zamanlı etkinlikleri organize ediyor.

Ziyaretçiler gökyüzünü keşfetti

Etkinlik kapsamında Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde bulunan modern planetaryumda ziyaretçiler, atmosfer, su döngüsü, manyetik alan ve iklim sistemleri gibi dünyanın yaşanabilirliğini sağlayan unsurları interaktif simülasyonlarla deneyimledi. Planetaryum gösterimlerinde, yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayan doğa döngüleri etkileyici görsellerle anlatılarak katılımcılara bilimsel ve eğlenceli bir gökyüzü deneyimi yaşatıldı.

Etkinliğe katılan çocuklar, gençler ve aileler hem bilimi yakından tanıma fırsatı buldu hem de dünya çapında kutlanan bir astronomi etkinliğinin parçası oldu.