Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin millet bahçelerinde inşa ettiği kütüphaneler, dünyanın en yaygın kullanılan yeşil bina sınıflandırma sistemi olan "LEED" sertifikasına layık görüldü. Bu kapsamda Darıca Kütüphanesi ve Çayırova Haluk Dursun Kütüphanesi, birçok akıllı özellikleri ile tasarruflu yapılar olarak öne çıkıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca ve Çayırova Millet Bahçesi’nde inşa ettiği kütüphane binaları, restoran ve kafeler; çevreye duyarlı tasarımı, ileri teknolojiye sahip akıllı uygulamalar konusundaki öncü yaklaşımı ve çevresel sürdürülebilirlik misyonu ile başarısını tescil ediyor. Bu çerçevede Darıca ve Çayırova’daki kütüphane binaları, dünyanın en yaygın kullanılan yeşil bina sınıflandırma sistemi olan "LEED" sertifikası almaya hak kazanandı.

Enerji verimliliği ve çevre dostu

Türkiye’de akredite olmuş kuruluşların verdiği puanlar sonucundan yapılan değerlendirmeler ile verilen LEED Sertifikası, özellikle enerji verimliliği, doğa dostu çevre tasarımı olması ve özellikle engelli bireyler için çok önemli özellikleri ile öne çıkıyor. 2024 yılının ekim ayında LEED Sertifikası alan Darıca Millet Bahçesi Kütüphanesi ve Çayırova Millet Bahçesi Haluk Dursun Kütüphaneleri, 7 başlıkta ayrılan özellikleri içerisinde barındırıyor.

Depolanan yağmur suları filtrelenerek tuvaletlerde kullanılıyor

LEED sertifikası alan Darıca Kütüphanesi ve Çayırova Haluk Dursun Kütüphaneleri, 7 başlıkta belirlenen tüm özelliklere sahip bulunuyor. Bina, kurulan akıllı sistemler sayesinde haftalık programlama özelliği kapsamında iç mekânın ısı seviyesi uzaktan kontrol edilebiliyor. Aydınlatmalar ise mobil uygulama üzerinden istenilen anda açılıp kapatılabiliyor. Bu sayede hem kullanıcı konforu sağlanıyor hem de enerji tasarrufu elde ediliyor. Her iki kütüphane binasında yağmur suyu toplama ve geri dönüşüm sistemi bulunuyor. Depolanan yağmur suları filtrelenerek bina içerisindeki tuvaletlerde bulunan klozet giderlerinde kullanıma hazır hale getiriliyor. Böylelikle su tasarrufu sağlanarak, şebekeden gelen tatlı suyun kullanımı azaltılmış olunuyor.

Akıllı aydınlatma sistemi

Aydınlatmalarda ise ileri teknoloji kullanılıyor. Enerji tasarruflu LED sistemler, gün ışığına göre kendini otomatik ayarlayarak gerek duyulduğunda ışık seviyesini artırıyor, yeterli doğal ışık olduğunda ise ışık seviyesini azaltıyor. Böylece hem konforlu bir ortam sağlanıyor hem de enerji kullanımı minimuma indiriliyor. Amerika Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen LEED sertifikasının en önemli kriterlerinden birisi de inşa edilen binanın iç ve dış özellikleri ile birlikte yatay mimariye sahip olmasıdır. Darıca Kütüphanesi ile Çayırova Haluk Dursun Kütüphaneleri hem yatay mimariye sahip hem de çevresi ile uyumlu, şehrin manzara siluetini bozmayan yapılar olarak öne çıkıyor.