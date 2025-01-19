Eskişehir Valiliği tarafından Orman Bölge Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında yapılan açıklamada, 2024 yılında 26 adet orman yangınına ve 18 adet kırsal yangına müdahale edildiği belirtildi.

Eskişehir Valiliği, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri açıkladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince orman yangılarıyla mücadelede, 19 adet yangın gözetleme kulesi, 8 adet dozer, 7 adet greyder, 5 adet ekskavatör, 1 adet helikopter, 20 adet ilk müdahale aracı, 25 adet arazöz ve su ikmal aracı kullanılırken, çalışmalarda 171 personel görev alıyor. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğüne ait insansız hava araçları da gözetleme kulelerine ek destek olarak kullanılıyor. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan 4 bin 101 kilometre orman içi yol ağına ve bin 26 kilometre yangın emniyet yoluna, 2024 yılında 29 kilometre yol daha eklenerek etki alanı genişletildi. Kentte, 2024 yılında Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 26 adet orman yangını ile 18 adet kırsal yangına müdahale edildiği belirtildi.

Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, 2024 yılında 182 farklı türde 4 milyon 500 bin fidan üretimi gerçekleştirildiği, 2025 yılı için 4 milyon fidan üretiminin planlandığı belirtildi.