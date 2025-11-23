Ordu’nun Kumru ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılı Mahallesi Ayvalı Kayabaşı mevkisinde fındık bahçesinde yakılan otların ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına hem karadan hem de eğimli arazi şartları nedeniyle elle müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Çevredeki mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangının yaklaşık 50 dönüm alanda etkili olduğu, yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla bölgede güvenlik hattı oluşturulduğu ve ekiplerin yoğun çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Yangın bölgesine gelen Ordu Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş ile Kumru Kaymakam Vekili Makbule Adacı, söndürme çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi alarak, incelemelerde bulundu.