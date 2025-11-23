Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Bölge Şubesi ekiplerince yapılan uygulamada, kurallara uymayan sürücülere toplam 70 bin TL ceza yazıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı giriş noktasında denetim yapan ekipler, sürücülerin belgelerini, araçların teknik yeterliliklerini ve trafik kurallarına uygunluğunu tek tek kontrol etti. Denetimlerde belirtilen hız sınırını aşma, emniyet kemeri kullanmama, seyir halinde cep telefonu kullanma gibi ilgili maddelere uymayan sürücülere toplam 70 bin TL idari para cezası kesildi.

Polis ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız süreceğini belirtti.