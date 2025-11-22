Düzce’de öğretmenler günü için hazırlanan video duygulandırdı. Semt pazarına inan ilçe milli eğitim müdürlüğü çalışanları hem vatandaşlara öğretmenlerini sordu hem de şehit öğretmenleri unutmadı.

Kaynaşlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı çalışma gerçekleştirdi. Müdürlük çalışanları, semt pazarına giderek vatandaşların öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri alındı, özellikle şehit öğretmenler de hazırlanan videoda unutulmadı. Vatandaşlara öğretmenlik mesleğinin topluma kattığı değer, şehit öğretmenlerin bıraktığı iz ve öğretmenlerin hayatlara dokunan yönleri soruldu. Pazar esnafı ve ilçe sakinleri, duygu dolu anlar yaşayarak öğretmenlere olan minnetlerini dile getirdi.

Kaynaşlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, etkinliğin amacının öğretmenlik mesleğinin kutsiyetine dikkat çekmek ve ülkenin dört bir yanında görev yaparken şehit olan öğretmenlerin anısını yaşatmak olduğunu belirtti.

Etkinlik, hem katılımcılar hem de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.