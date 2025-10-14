Eskişehir’de geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Dede Korkut İlkokulu Açılış Töreni’nde öğrenciler, ’Yeşil Vatan’ için yazdıkları mektupları Vali Hüseyin Aksoy’a hediye etti.

Eskişehir Valiliği himayelerinde kamu kaynakları ile yaptırılan Dede Korkut İlkokulu’nun açılış töreni, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve protokol mensuplarının katılımı ile 10 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Törende, 3-A sınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen ’Yeşil Vatan’ temalı özel etkinlik dikkat çekti. Rehber öğretmen Habil Telatar’ın ’Ağaca Mektup’ şarkısı ile başlayan etkinlik, yeşile bürünen öğrencilerin dans gösterisi devam etti. Ardından, öğrenciler ağaç sevgilerini kendi gözlerinden anlattıkları mektupları Vali Hüseyin Aksoy’a hediye etti. Öğrencilerin verdiği mesajlar, doğanın korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.