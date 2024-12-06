Edirne’de çocukların yaşam becerilerini arttırmalarına katkı sağlamak amacıyla Şehit Asım İlkokulu’nun tarihi ek binasında oluşturulan ’Günlük Yaşam Becerileri Evi’ faaliyete başladı. Neşeli Mutfak, Pratik El Becerileri, Günlük Yaşam Becerileri ve Minik Marangozlar Atölyeleri’ne katılan çocuklar, hem günlük yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yetenekleri kazanacak hem de geleceğe hazırlanacak.

Edirne Valiliği himayelerinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, kentte eğitim görmekte olan resmi/özel ilkokullardaki öğrencilerin günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla proje hayata geçirildi. Proje çerçevesinde oluşturulan Günlük Yaşam Becerileri Evi’nde, Neşeli Mutfak, Pratik El Becerileri, Günlük Yaşam Becerileri ve Minik Marangozlar Atölyeleri kuruldu.

Günlük Yaşam Becerileri Evi’nde, öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyecek, günlük yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yetenekleri kazanmalarını sağlayacak eğitim programları düzenlenecek.

Bu eğitimler çerçevesinde mutfak atölyesinde sofra hazırlama ve yemek yapma becerilerinin; pratik el becerileri atölyesinde dikiş dikerek el işçiliği ve üretim yeteneklerinin; marangoz atölyesinde de küçük tamir işlerinde el becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Günlük Yaşam Becerileri Evi’ndeki atölyeleri ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, uygulamalara katılarak öğrencilere eşlik etti. Vali Sezer’e İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve milli eğitim müdür yardımcıları da eşlik etti.

"Pilot uygulama başlattık"

Projenin öğrencilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, Çocukların, günlük yaşam becerileri edinmeleri, hem evlerinde hem de yaşamlarında yeni meziyetler kazanmaları için "Günlük Yaşam Becerileri Evi" diye bir pilot uygulama başlattıklarını ve burada çeşitli atölyeler kurulduğunu söyledi.

Öğrencilerin burada öncelikle bir ev ortamında yapılması gerekenleri öğrenme imkanına sahip olacağını belirten Vali Sezer, her okulun bir gün gelerek bu atölyelere katılacağını söyledi.

Atölyenin ev olarak düzenlendiğini ifade eden Vali Sezer, çocukların oyuncaklarını toplamaları, evdeki eşyaları düzenlemeleri, ütü yapmaları, çamaşır yıkamaları, perde asmaları gibi bir evde yapılması gereken her işi öğretmen eşliğinde öğrendiğini ve bu çalışmanın yaşam becerileri kazanmaları açısından çok önemli olduğunu belirtti.

"Neşeli Mutfak atölyemiz var"

Neşeli Mutfak atölyesinde çocukların basit yemekler ile kek ve kurabiye yapmayı, mutfağı tanımayı ve fırını kullanmayı öğrendiğine değinen Vali Sezer, amaçlarının çocukların kendi kendine yeterli olabilecek imkanlara sahip olmalarını ve mutfakta neler yapılması gerekiyorsa onları öğrenmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Marangozluk atölyesinde çocukların aletleri tanıdığını ve ilk defa çekiç eline alan, testere kullananlar olduğunu söyleyen Vali Sezer, bunun çocukların ilerideki meslek seçimlerinde, yaşam becerilerini ve kabiliyetlerini arttırma adına çok önemli olduğunu aktardı.

Şu ana kadar 900’e yakın öğrencinin bu atölyelerden faydalandığını söyleyen Vali Sezer, Bu projeyi, çocukların hem yetkinlik kazanmaları hem de aile ortamlarına farklı bir neşe katmaları açısından çok değerli bulduklarını ifade etti.

"Bu faaliyetler kesinlikle derslerin haricinde yapılacak"

Bu faaliyetlerin derslerin haricinde yapılacağını belirten Vali Sezer, okulların sıraya koyulduğunu ve çocukların, sorumluluk almayı, eşyaları toplamayı, ev süpürmeyi, ütü yapmayı öğreneceğini aktardı.

Çocukların sosyal medyadan uzak durmaları ve bağımlılıkla mücadele için bu tür atölyelerin çok faydalı olduğuna dikkat çeken Vali Sezer, Edirne’den çıkan bu projelerin önemli kazanımlar sunduğunu ve tarım akademileri, müzik atölyeleri gibi çalışmaların devamının geleceğini dile getirdi.