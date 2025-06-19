Uzun Mustafa İlkokulu öğrencileri, doğayı keşfetmek ve bitkileri yakından tanımak amacıyla Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi’ni gezdi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Öğr. Gör. Serdar Aslan ve Botanik Bahçesi yaz stajyer öğrencileri eşliğinde gerçekleşen gezide, minik öğrenciler hem eğitici, hem de doğa keşfi dolu bir gün geçirdi.

Aslan’ın, botanik bahçesinin ne olduğunu, burada yapılan bilimsel çalışmaları, süs ve tıbbi bitkilerin doğadaki önemini anlattığı sunum ile başladı. Botanik Bahçesi’nde yetişen endemik bitkiler ve farklı bitki türleri hakkında bilgi veren Aslan, çocukların merak ettiği soruları yanıtlayarak doğa sevgisini pekiştirmelerine katkı sağladı. Botanik Bahçesi’nde yaz zorunlu stajlarını yapan stajyer öğrenciler, DÜSTBB Botanik Bahçesi broşürlerindeki bitki keşif rotalarında ilkokul öğrencilerinin ağaç, çalı ve otsu bitki keşiflerine yardım etti.

Bilgilendirici sunumun ardından öğretmenleriyle birlikte bahçeyi keşfe çıkan minik öğrenciler, çeşitli bitki türlerini yakından inceleyerek, bitkilerin yapraklarını, çiçeklerini ve kokularını tanıma fırsatı buldu. Doğa keşfinin ve sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğini dikkat çeken etkinlik ile çocukların doğayla bağ kurmasına büyük katkı sağlandı.

Eğitici ve keşif dolu etkinlik sayesinde öğrenciler, bitkiler dünyasını yakından tanırken doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetmenin keyfini çıkardı.