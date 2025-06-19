Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı bulunan prematüre bir bebek ambulans uçakla Ankara’ya sevk edilirken, Muş’ta doğan bir diğer bebek ise "soğutma tedavisi" ihtiyacı nedeniyle helikopter ambulansla Ağrı’ya getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 34 haftalık ve 2 bin 240 gram olarak dünyaya gelen Behram Ali Talay adlı prematüre bebek, doğum sonrası kalpte kapanması gereken damarın açık kalması olarak bilinen Patent Ductus Arteriosus teşhisiyle tedavi altına alındı. Durumunun ileri düzey cerrahi müdahale gerektirmesi üzerine, bebeğin Ankara’ya sevkine karar verildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı’na götürülen bebek, buradan Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne nakledildi.

Öte yandan, Muş Devlet Hastanesi’nde 39 hafta ve 3000 gram olarak doğan Bebek Ekelik ise "soğutma tedavisi" ihtiyacı nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bağlı helikopter ambulans ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne getirildi. Hastanede tedavisine hızla başlanan bebeğin durumu yakından takip ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin artık tam donanımlı bir merkez haline geldiğini belirterek, "Artık başka illerden hasta kabulü yapıyoruz. Bu, hizmet kalitemizin ve sağlık altyapımızın geldiği noktayı gösteriyor." ifadelerini kullandı.