Ağrı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen programlarda, şehitler dualarla anılırken öğrencilerin sahne performansları da büyük beğeni topladı.

Ağrı'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Program kapsamında Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve il protokolünün katılımıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Hava Şehitliği ziyaret edilerek şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı, dualar edildi.

Anma programı kapsamında Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda öğrenciler tarafından şiir dinletileri sunulurken, koro performansları ve tiyatro gösterileri sahnelendi.

Düzenlenen program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.