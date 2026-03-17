Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen programda 'Sakal-ı şerif' yoğun ilgi gördü.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında buluştu
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında buluştu
İçeriği Görüntüle

Patnos Recep Tayyip Erdoğan Camiinde düzenlenen programda sergilenen 'Sakal-ı şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salavatların getirildiği programda duygu dolu anlar yaşandı. Cam fanus içinde korunan 'Sakal-ı şerif'i dünya gözüyle gören vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA