Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 367 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 9-16 Mart 2026 tarihleri arasında merkez ve ilçelerde suçların azaltılması ve önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen faaliyetlerde, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 6 şüpheli, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 47 şüpheli, 0 ila 5 yıl arası hapis cezası bulunan 66 şüpheli, olmak üzere toplam 367 aranan kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin adli makamlara teslim edildi.