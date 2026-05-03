Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Maestro'nun defansın arkasına gönderdiği pasla buluşan Ui-jo Hwang'ın altıpasın solunda yaptığı vuruşta top kaleciye çarpıp kornere gitti.

32. dakikada sağ kanattan Safuri'nin kullandığı köşe atışında defanstan seken topu önünde bulan Doğukan Sinik'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Safuri'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Van de Streek'in şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Ali Can Alp

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Erdoğan Yeşilyurt, Ceesay, Safuri, Soner Dikmen, Ballet, Doğukan Sinik, Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Giannetti, Paal, Abdülkadir Ömür, Saric, Storm, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Alanyaspor: Victor, Aliti, Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonay, Ruan, Maestro, Makouta, Meschack, Ui-jo Hwang, Güven Yalçın

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, Viana, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Ianis Hagi, Janvier, İbrahim Kaya

Teknik Direktör: Joao Pereira

Sarı kartlar: Ballet (Antalyaspor), Maestro, Ümit Akdağ (Alanyaspor)