Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında müzik öğretmenleri ve öğrenciler tarafından 'Ey Sevgili' ilahisi seslendirildi. İlahiler Tarihi İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı etekleri ve Ahmed-i Hani Türbesi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında yankılandı. Etkinlikte Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekildi.

Öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen programın, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarında yapılması ilgi gördü.