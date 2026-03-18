Ağrı'nın Patnos ilçesinde örnek bir dayanışma hikâyesi yaşandı. Patnoslu iş insanı Kamuran Avcı, Ramazan ayının manevi atmosferinde ihtiyaç sahibi 100 aileye yardım eli uzattı.

Doğup büyüdüğü toprakları unutmayan Avcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer aldı. Gıda kolileri şeklinde ulaştırılan yardımlar, ilçe genelinde belirlenen ailelere dağıtılarak yüzleri güldürdü.

Daha önce de birçok okul ve ihtiyaç sahibi aile için çeşitli desteklerde bulunan Avcı, yaptığı açıklamada memleketine katkı sunmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Avcı, 'Doğduğum ilçeye yardımda bulunmak bana mutluluk veriyor. Bugüne kadar birçok ailemize ve okullarımıza elimizden geldiğince destek olduk. Bundan sonra da ilçem için elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğim' dedi.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çeken vatandaşlar ise yapılan yardımların kendileri için büyük bir destek olduğunu belirterek iş insanı Avcı'ya teşekkür etti.

Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirilen bu yardım organizasyonu, Patnos'ta birlik ve beraberlik duygularını bir kez daha pekiştirdi.