Tekirdağ'da Marmaraereğlisi ilçesinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla İSKİ ile TESKİ arasında imzalanan protokol kapsamında günlük 5 bin metreküp içme suyu temini sağlanacak.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte yaşanan su sorununa çözüm için önemli bir adım atıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi arasında imzalanan protokol doğrultusunda, İstanbul Silivri'ye bağlı Gümüşyaka Mahallesi'ndeki su alma noktasından Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'ndeki depoya su iletimi gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında toplam 5 bin 500 metre uzunluğunda ve 400 milimetre çapında içme suyu isale hattı inşa edilecek. Hattın yaklaşık 4 kilometrelik bölümü İstanbul sınırlarında İSKİ tarafından, 1,5 kilometrelik bölümü ise Tekirdağ sınırlarında TESKİ tarafından yapılacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Sultanköy'deki depoya günlük 5 bin metreküp su aktarımı sağlanarak bölgedeki on binlerce kişinin ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Özellikle yaz aylarında nüfusun 10 ila 20 kat arttığı Marmaraereğlisi'nde bu yatırımın, su kesintilerinin önüne geçmesi ve su arz güvenliğini artırması bekleniyor. Projenin aynı zamanda kuraklık ve iklim krizine karşı uzun vadeli bir önlem niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

İstanbul ve Tekirdağ büyükşehir belediyeleri arasındaki iş birliği kapsamında hayata geçirilen projede, teknik ve mali sorumluluklar da net şekilde belirlenirken sürecin hızlı ilerlemesi hedefleniyor. Protokol törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ile TESKİ Genel Müdürü Dr. Onur Özgül de katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, imza töreninde yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın su kaynakları açısından sınırlı bir kent olduğuna dikkat çekerek, 'Su varlığı açısından zengin bir şehir değiliz. Bugün su ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 88'ini yer altı sularından karşılamak zorundayız. Ancak iklim krizi derinleşirken, nüfus ve yaşam alanları büyürken suya olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Marmaraereğlisi özellikle yaz aylarında çok yoğun bir nüfus hareketliliği yaşıyor. İlçenin nüfusu dönemsel olarak 10 ila 20 katına kadar çıkabiliyor. Bu durum su ihtiyacında ciddi sıçramalara neden oluyor. Geçmişten gelen plansız yapılaşma da altyapı üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. Dolayısıyla bugün burada yaptığımız sıradan bir teknik anlaşma değil, burada attığımız imza sadece bir protokol imzası değildir. Bu, vatandaşın en temel hakkı olan suya erişimi güvence altına alma iradesidir' dedi.

Proje ile sağlanacak günlük 5 bin metreküplük su kapasitesinin, kişi başı tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak yaklaşık 25 bin ila 50 bin kişiye hizmet verebileceği ifade edildi.