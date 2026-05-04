Marmaraereğlisi ilçesinde ziraat mühendisleri tarafından yürütülen saha çalışmalarında süne mücadelesi, ürün beyan kontrolleri ve meyve bahçelerinde tuzak kurulumları gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Cedit Ali Paşa, Yakuplu ve Çeşmeli mahallelerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Ziraat mühendisleri tarafından yürütülen çalışmalarda özellikle hububat alanlarında büyük verim kayıplarına yol açabilen süne zararlısına karşı mücadele faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ekipler ayrıca çiftçilerin ürün beyanlarının doğruluğunu tespit etmeye yönelik kontroller yaparken, meyve bahçelerinde zararlı popülasyonunu izlemek amacıyla fenomen tuzakların kurulumunu da tamamladı. Kurulan tuzaklarla zararlı yoğunluğunun erken aşamada tespit edilmesi ve gerekli müdahalenin zamanında yapılması hedefleniyor.

Öte yandan, hububat ve kanola tarlalarında da hastalık ve zararlı tespit çalışmaları titizlikle yürütüldü. Yapılan incelemelerle bitki sağlığının korunması, verim kayıplarının önüne geçilmesi ve üreticinin desteklenmesi amaçlanıyor.