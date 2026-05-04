Tekirdağ'da ilçe tarım ekipleri tarafından öğrencilere yönelik 'Sağlıklı Bir Yaşam İçin Balık Yiyelim' eğitimleri aralıksız sürdürülüyor.

Malkara, Marmaraereğlisi ve Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı teknik ekipler, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak ve dengeli beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere balık tüketiminin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri anlatılırken, özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için balığın önemi vurgulandı. Eğitimlerde aynı zamanda doğru beslenme alışkanlıklarının küçük yaşta kazanılmasının önemi üzerinde duruldu.

Yetkililer, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirterek, öğrencilerin sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini ifade etti.